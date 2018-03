Filha de Ciro Gomes posa nua na revista "Trip" A estudante Lívia Saboya, filha do ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes e da senadora Patricia Saboya é o destaque da edição deste mês da revista "Trip". Com a proximidade das eleições e atividade dos pais, a publicação optou por valorizar as declarações de Lívia sobre política, em meio ao ensaio sensual feito pelo fótografo J.R.Duran. "Essas histórias de caixa 2 eu cansei de ver... Sempre foi assim", diz Lívia, logo após revelar que votou em Lula nas últimas eleições e se decepcionou. "Acho que Lula não fez tudo o que devia, fez o que pôde." Na entrevista, Lívia, que já foi presidente da Juventude Popular Socialista cearense, também critica a postura da população ao explicar qual seria a sua visão de socialismo: "É um sistema que propõe que todo mundo seja sócio. Você vê: o povo brasileiro é acomodado porque não se sente dono de nada."