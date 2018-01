Filha de Bush irá se casar em maio, diz revista 'People'

Uma das filhas do presidente norte-americano, George W. Bush, Jenna e seu noivo, Henry Hager, irão se casar em 10 de maio, disse o site da revista People na quarta-feira, 16, citando duas fontes não identificadas. O casamento será realizado na fazenda do presidente em Crawford, no Texas, segundo uma das fontes. Uma porta-voz da primeira-dama Laura Bush afirmou que não poderia confirmar a reportagem e que não tinha nenhum comentário a fazer sobre o assunto. "Será um casamento pequeno", disse uma fonte à People. "Ela está muito animada. Eles formam um grande casal." Jenna Bush, de 26 anos, ficou noiva de Hager, de 29, em agosto. O noivo é de uma tradicional família republicana e trabalhou na campanha de reeleição de Bush. O anúncio do noivado despertou uma série de especulações sobre um possível casamento na Casa Branca. Laura Bush disse à revista People em novembro que gostava da idéia de um casamento na Casa Branca, mas reconhecia que não seria muito privado. "E claro que nós queremos fazer o que Jenna quer", disse ela.