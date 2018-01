Filha de Bush escreve livro sobre mãe adolescente com aids Após anos afastada dos holofotes, uma das filhas gêmeas do presidente George W. Bush, Jenna, está escrevendo um livro sobre uma mãe adolescente na América Central que tem o vírus da aids. Jenna, de 25 anos, lançará em setembro, nos Estados Unidos, Ana´s Story: A Journey of Hope, baseada em seu trabalho como voluntária no Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef). A editora HarperCollins informou em um comunicado nesta terça-feira que comprou os direitos do livro. Susan Katz, editora dos livros infantis da HarperCollins, disse que o projeto de não-ficção será baseado nas experiências de Jenna com o Unicef. O livro se concentrará na história de uma mãe solteira de 17 anos com HIV, o vírus que causa a aids. Jenna disse que se inspirou em seu trabalho com adolescentes na América Central e do Sul para escrever o livro. "Estes jovens enfrentam sofrimento extremo e exclusão, mas são fortes e têm um desejo incrível de obter sucesso", disse Jenna Bush, que atualmente trabalha em um abrigo no Panamá vários dias por semana, em um comunicado. "Através destas histórias, tenho esperança de motivar jovens norte-americanos a aumentar a consciência sobre outros jovens pelo mundo", acrescentou ela.