Filha de Bruce Willis e Demi Moore vai prestar serviço comunitário

Scout, de 21 anos e aluna da Universidade Brown, não compareceu ao Tribunal Criminal de Manhattan com sua advogada, Stacey Richman, que firmou o acordo em nome dela.

Ela foi detida no início de junho, depois de ser pega bebendo uma lata de cerveja em uma estação do metrô perto da Union Square, em Nova York.

Na época, ela estava com 20 anos e deu à polícia um falso documento de identidade do Estado de Nova York com o nome de Katherine Kelly, segundo a corte.

Scout foi indiciada pelos delitos de adoção de identidade falsa e consumo de álcool em lugar público.

(Reportagem de Lily Kuo)