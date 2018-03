Filha de Brecht põe à venda coleção de óculos do dramaturgo A filha do poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht, Barbara Brecht-Schall, pôs à venda a coleção de óculos de seu pai, assim como outros objetos que pertenceram a ele, porque não cabem na sua nova casa. "Eu me importo mais com as pessoas do que com os objetos. Fico com as lembranças que posso levar a qualquer lugar", disse a filha do poeta ao jornal "Bild". Brecht, que era míope, chegou a reunir 135 óculos, além de monóculos. Eles serão vendidos pela casa de leilões Sotheby´s. "O primeiro sinal inequívoco da idade é dado pelos olhos. Não é nada mais do que a sensação de que os olhos não são mais jovens", escreveu Brecht em seu diário, em 1954. Além dos óculos, Brecht-Schall vai vender a famosa cadeira de diretor que Brecht utilizou no Berliner Ensemble, além de diversos quadros.