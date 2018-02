Filha de Al Pacino é presa em Nova York por dirigir embriagada

NOVA YORK - A filha de 21 anos do ator norte-americano Al Pacino foi presa neste sábado em Nova York por dirigir embriagada. De acordo com a polícia, Julie Pacino estava com 0,12% de álcool no sangue - 1,5 acima do permitido para a condução de um veículo -, quando foi abordada em West Houston Street, em Manhattan, por volta da 1h. Ela dirigia uma Mercedes, modelo 2009.

Quando desceu do veículo, os agentes perceberam o cheiro de álcool e fizeram um teste de bafômetro. Conforme jornais locais, a jovem de 21 anos teria admitido ter bebido e fumado maconha, segundo os papéis de registro da ocorrência.

"Sim, eu estava bêbada. Eu tomei três cerveja e fumei um pouco de erva em casa. Foi há algumas horas", teria afirmado Julie. Ainda conforme a ocorrência, a jovem tinha "olhos vermelhos e lacrimejantes", além de "fala arrastada".

Ela foi levada para o Complexo de Detenção de Manhattan e liberada pouco depois, sem pagar fiança. Ela deverá retornar a um tribunal no dia 22 de setembro para julgamento.

O agente de Al Pacino, Jeff Berg, disse que o pai não tinha "nenhum conhecimento" sobre o suposto incidente. Ele não quis comentar o caso.

Julie é conhecida por ter sido uma jogadora de destaque na equipe de softbol na University of Califórnia, Los Angeles (UCLA).