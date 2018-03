Filha caçula de uma Lapa que nunca dorme A Lapa carioca vive novos dias de explosão criativa. Nas ruas do bairro se respira história há tempos: Carmem Miranda, Lamartine Babo e Machado de Assis são só alguns dos nomes que viveram por lá. Uma lógica que só acontece ali e em Salvador faz com que artistas nasçam, cresçam e se realizem em um bairro acostumado a consumir o que produz. Thais Macedo (foto) é sua mais nova cria. Tratada com carinho por Carlinhos Sete Cordas, outro lapeano que não sai do bar Carioca da Gema, tem força no palco, uma voz firme e grave que, se vacilar, faz lembrar Ivete Sangalo - o que nem sempre é bom. Mas a moça tem tino para escolher repertório, apesar de seus 22 anos. Seu primeiro disco, O Dengo que a Nega Tem, traz sambas quentes de Luiz Carlos da Vila, Moacyr Luz, Roque Ferreira, Tuninho Nascimento, Zé Luiz do Império. Thaís faz tudo certinho e tem os melhores músicos a seu dispor. Só lhe resta subir umas ladeiras a mais para que venha aquilo que difere os grandes dos normais: a urgência para ser escutada mais de uma vez.