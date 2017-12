Filha adotiva de Angelina Jolie foi concebida em estupro A menina etíope adotada pela atriz de Hollywood Angelina Jolie foi concebida quando sua mãe foi estuprada. Mentwabe Dawit, mãe de Zahara, de 2 anos, descreveu como foi atacada uma noite em 2004, quando voltava do trabalho numa obra de construção na cidade de Awasa, no sul da Etiópia. Quando ela caminhava para casa na escuridão, um homem se aproximou. "Ele puxou um punhal e cobriu minha boca com uma mão, para que eu não pudesse gritar. Então me violentou e em seguida desapareceu", disse Mentwabe à Reuters em entrevista, com lágrimas escorrendo por seu rosto. A mulher de 24 anos decidiu guardar segredo sobre o estupro. "Eu temia as consequências de ser violentada, numa comunidade em que o estupro é visto como tabu, mesmo que o que aconteceu tenha sido feito à força", afirmou. Quando sua barriga começou a crescer, Mentwabe não pôde mais ocultar sua gravidez e revelou seu segredo a sua mãe. "Não aconteceu o que eu temia. Minha mãe foi compreensiva e me consolou. Ela me aconselhou a não fazer nada de insensato que pudesse pôr minha vida em risco." Mentwabe deu à luz na casa de sua família, com chão de terra, e deu a sua filhinha o nome Yemsrach, que significa "boa notícia" no idioma amárico. Mas em pouco tempo seu leite secou, e ela não conseguia amamentar a bebê. "Minha filhinha estava à beira da morte. Ela ficou subnutrida, não conseguia nem mais chorar," contou Mentwabe. "Fiquei desesperada, e, para não ver minha filha morrer, decidi fugir de casa." A mãe de Mentwabe passou meses procurando sua filha nas redondezas de Awasa, 270 quilômetros ao sul da capital etíope, Adis Abeba. Acreditando que Mentwabe morrera, ela ofereceu Yemsrach para adoção. Mentwabe declarou que sua mãe fez o que achou ser o melhor e negou relatos de jornais norte-americanos e europeus segundo os quais ela desejaria Yemsrach, rebatizada de Zahara, de volta. "Minha mãe não foi enganada por ninguém, como foi dito por alguns órgãos de mídia. O que a motivou foi o desejo de salvar minha filha da morte, o que entendo plenamente. "Nunca discordei da adoção de minha filha por Angelina Jolie." "Acho que minha filha é um ser humano de muita sorte por ser adotada por uma senhora mundialmente famosa. Desejo às duas todo o sucesso que elas merecem", disse Mentwabe.