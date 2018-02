FIGURINOS 'SALIENTES' EM CENA

Os figurinos sempre foram um elemento forte nos shows mais arrojados de Ney Matogrosso. Desta vez ele volta a ser vestido pelo estilista e amigo Ocimar Versolato, com colaborações de Milton Cunha e Marta Reis. São três trajes diferentes, brilhantes, "salientes" e sobrepostos, parte dos quais ele vai tirando ao longo do show. "Ocimar costurou as roupas no meu corpo, e eu dando opinião o tempo todo", diz Ney, bem-humorado. Além de assinar também os cenários de Atento aos Sinais com Luis Stein, o carnavalesco Milton Cunha é curador da exposição Cápsula do Tempo: Identidade e Ruptura no Vestir de Ney Matogrosso, que começou anteontem no Senac (Rua Faustolo, 1.347, Lapa) e cobre os 40 anos de carreira do cantor. / L.L.G.