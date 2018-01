Figurinos de Beyoncé vão para Hall da Fama do Rock and Roll

A exibição dedicada a seus figurinos está programada para ser inaugurada na terça-feira com o conjunto de body, saia e casaco de couro e renda usado em sua apresentação no Super Bowl de 2013 e o traje de malha de manga única usado no vídeo de "Single Ladies", de 2008.

Beyoncé não pode ser indicada ao Rock and Roll Hall of Fame antes de 2022.

O museu ainda mostra outros cantores contemporâneos na exibição chamada "Right Here, Right Now" (Aqui e Agora), que abriu recentemente em outra parte do edifício e que inclui um smoking que Bruno Mars vestiu no Grammy de 2012, um traje que Lady Gaga usou no vídeo de "Bad Romance", um vestido “hortelã-pimenta” que Katy Perry usou na turnê de 2011 e um body usado por Rihanna wore no clip de "Rude Boy".

O museu do Rock and Roll Hall of Fame foi inaugurado em 1995.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Por Kim Palmer)