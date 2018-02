Fifty Shades of Grey bate recorde O romance erótico de E. L. James Fifty Shades of Grey é o livro de bolso a atingir mais rapidamente um milhão em vendas. A história, primeira de uma trilogia, levou 11 semanas para alcançar o marco, 25 semanas mais cedo do que o detentor do recorde anterior, O Código Da Vinci, de acordo com dados da empresa de rastreamento Nielsen BookScan. Também bateu seu próprio recorde de sete dias para um livro de adultos, com 397.889 cópias em uma semana, superando as 205.130 cópias que vendeu alguns dias antes. Os dois outros títulos da trilogia também tiveram aumento das vendas, uma das maiores do mundo editorial desde Harry Potter. / REUTERS