Fidel celebra 50 anos de amizade em almoço com García Márquez O líder cubano Fidel Castro recebeu o escritor e jornalista colombiano Gabriel García Márquez, ganhador do prêmio Nobel de Literatura, para um almoço no qual comemorou os 50 anos de amizade dos dois. Na mais recente de suas "reflexões" publicadas na imprensa local, Fidel disse que, durante o almoço, conversou por duas horas com García Márquez e sua esposa, Mercedes Barcha, para relembrar "quase 50 anos de sincera amizade". "Passei as horas mais agradáveis desde que fiquei doente, há quase dois anos", disse Fidel ao escritor em Havana, segundo o texto publicado na quinta-feira. Fidel não aparece em público desde 26 de julho de 2006. Suas últimas imagens foram divulgadas no mês passado, quando a televisão estatal veiculou um vídeo de seu encontro com o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e seu irmão Raúl Castro, atual presidente. Fidel manteve-se no poder por quase meio século e completa 82 anos no dia 13 de agosto. (Por Nelson Acosta)