Fidel Castro parabeniza 'amigo' Niemeyer no centenário O líder cubano Fidel Castro enviou uma mensagem parabenizando o amigo e arquiteto Oscar Niemeyer no dia do centésimo aniversário do brasileiro, numa carta escrita em outubro e publicada no sábado pela imprensa oficial. Niemeyer, comunista e simpatizante de Fidel, é aclamado por inúmeros projetos e monumentos modernistas construídos ao longo de sua carreira. "Muitas felicidades pelo seu aniversário. Que muitas pessoas vivam e desfrutem, assim como você, mais de 100 anos", escreveu Fidel a Niemeyer, de acordo com a edição de sábado do diário oficial Granma. A carta a Niemeyer, na qual Fidel se despede como "Seu amigo", foi escrita em outubro, na ocasião do lançamento do livro "O ser e a vida", publicado pelo arquiteto à época. Fidel elogia o texto de introdução escrito por Niemeyer para o livro e o compara a José Martí, herói da independência cubana. "Suas palavras de introdução para 'O ser e a vida' me lembram de (José) Martí quando escreveu "El Ismaelillo" para crianças e adolescentes. Te apóio plenamente em tua batalha para estimular o hábito da leitura", escreveu Fidel. O Granma publicou outro artigo no sábado com o título "Cuba no edifício moral de Niemeyer", que ressalta a amizade "incondicional" entre o intelectual brasileiro e Fidel Castro. "Quem procura o arquiteto sabe que (ele) é um amigo incondicional de Cuba e de Fidel, a quem chamou de 'seu personagem preferido, porque abriu as portas para o novo homem"', afirmou o Granma. De acordo com a publicação, o contato entre Niemeyer e Fidel foi mantido apesar de o líder cubano ter deixado suas tarefas no governo por conta de problemas de saúde, que o afastaram de qualquer aparição pública em 16 meses. Em 2006, Niemeyer entregou a Fidel uma maquete de uma escultura que pesará 11,1 toneladas e representa um cubano com a bandeira do país enfrentando um monstro de boca aberta, afirmou o Granma. Em maio, a mídia local noticiou que o arquiteto pretende abrir uma sucursal de sua fundação (www.niemeyer.org.br) em Cuba. Na época, Niemeyer também anunciou que desenharia o projeto de um monumento, um teatro, um museu e um centro multimídia em Havana. (Por Rosa Tania Valdés)