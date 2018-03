Fidel Castro escreve livro sobre processo de paz na Colômbia O ex-presidente cubano, Fidel Castro, que se afastou do poder por motivos de saúde, dedicou mais de 400 horas para escrever um livro sobre o papel de Cuba no processo de paz na Colômbia, informou nesta quarta-feira a imprensa estatal do país. O livro se chama "A Paz na Colômbia" e será lançado nesta quarta-feira. "Este livro, fruto de mais de 400 horas de trabalho intenso do companheiro Fidel, revela pela primeira vez o conteúdo de documentos importantes, entrevistas e suas próprias experiências", disse o Granma, o jornal do Partido Comunista que governa a ilha. Fidel, de 82 anos, não aparece em público desde que ficou doente, em julho de 2006. Em fevereiro, ele foi substituído na presidência de Cuba pelo irmão Raúl. Desde que adoeceu, Fidel escreveu cerca de 170 colunas opinativas, publicadas na imprensa oficial. Nos últimos anos, Cuba foi cenário de negociações de paz entre o governo colombiano de Álvaro Uribe e a guerrilha de esquerda do Exército de Libertação Nacional. (Reportagem de Esteban Israel)