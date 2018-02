Ficção e história em Sagrada Família, de Zuenir Ventura

Conhecido por grandes obras de não ficção (como 1968 - O Ano Que Não Terminou), além de reportagens clássicas transformadas em livro (Chico Mendes - Crime e Castigo), Zuenir cultivava havia dez anos o projeto de delinear suas lembranças - não na forma tradicional de autobiografia, mas uma mescla movida à nostalgia.

Assim, Sagrada Família concentra-se na cidade ficcional de Florida, na região serrana do Rio de Janeiro, nos anos 1940. Pelos olhos do narrador, Manuéu (alter ego do escritor), surgem personagens hilariantes, como a tia Nonoca, uma viúva fogosa pois ainda jovem, e suas filhas Cotinha e Letinha, incansáveis na luta por um novo amor. Ao traçar o cotidiano de uma pequena comunidade, Zuenir consegue reconstruir um importante período da história brasileira, que tanto compreende a iminente entrada na 2.ª Guerra Mundial como o importante passo na modernização da sociedade.

"Essa foi uma época de muito recato escancarado e, ao mesmo tempo, muita malícia escondida, o que resultava em uma grande hipocrisia", observa Zuenir, que se inspirou na história de duas primas para criar as irmãs Cotinha e Letinha. "Ainda está muito viva a memória da minha família, que me serviu de mote", conta o escritor, que contratou uma pesquisadora para acertar datas e fatos históricos que ambientam a trama, enquanto ele próprio se ocupou de ouvir amigos e outros parentes.

"O cineasta Roberto Farias, por exemplo, meu amigo de infância, cobrou a presença da Viuvinha no livro", diverte-se ele, referindo-se à figura da mulher que se tornou lendária na cidade por iniciar sexualmente os garotos. Embora Florida seja fictícia, Zuenir inspirou-se em seus momentos vividos em Friburgo.

