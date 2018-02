Ficção documental

Assim como a cena da ópera – a ária La Mamma È Morta, de Andrea Chénier – foi decisiva para que Tom Hanks ganhasse o segundo Oscar, por Filadélfia (houve outro anterior por Forrest Gump), há outra em Capitão Phillips que poderá pavimentar a candidatura do astro para mais um prêmio. O filme que estreia dia 8 se baseia no sequestro de um cargueiro norte-americano por piratas somalis, em 2009. Não é segredo que os Seals resgataram o Capitão Phillips ou que os piratas sobreviventes foram para uma prisão de segurança máxima nos EUA. Depois que tudo termina, a tensão, o medo, o personagem de Hanks tem um colapso emocional. A cena estava no roteiro, foi filmada. E aí, numa conversa com outro participante do episódio real, Hanks e o diretor Paul Greengrass souberam que Phillips teve seu breakdown na enfermaria do navio que o resgatou.

“É a vantagem de se trabalhar com um diretor que foi documentarista”, explicou Hanks ao repórter, numa entrevista em Londres. “De cara, nos propusemos – e se a gente fizer de novo? A cena ficou mais forte.” Pegando carona no que ele conta, o repórter mata uma curiosidade de 20 anos. Como foi feita a cena da ópera, em Filadélfia? “Só quem capta som direto sabe como é difícil trabalhar com várias pistas sonoras. Não é impossível, hoje em dia se fazem milagres, mas não estava dando. Jonathan (o diretor Jonathan Demme) quis suprimir a ópera das filmagem e propôs – e se a gente usasse um ponto? Terminei fazendo a cena no escuro, cronometrando mentalmente o tempo para que a ópera fosse encaixada na pós-produção. Foi uma das cenas mais difíceis que já fiz.”

Tom Hanks parece bem, fisicamente. A diabetes levou-o a cuidar mais da alimentação, do físico. Conversa-se de tudo – carreira, filmes, projetos, saúde. E Oscar. Qual é sua expectativa – ele vai ser indicado de novo? “Diga-me você.” O repórter diz que sim, ele cruza os dedos, mas deixa claro:– “O prêmio só interessa como reconhecimento do trabalho, e esse é um filme que gostei de fazer”.

Embora tenha feito comédias românticas - e a melhor delas talvez seja Sintonia de Amor, de Nora Ephron, com Meg Ryan -, não foi como galã que Tom Hanks se impôs no imaginário do público, a ponto de se converter num dos grandes astros de Hollywood, na atualidade. Dois Oscars - por Filadélfia e Forrest Gump, o Contador de Histórias, em 1993 e 95 -, grandes estouros de bilheteria (e também é verdade que alguns fracassos), Hanks é o primeiro a admitir que está tendo uma vida e carreira privilegiadas. Ele se lembra do seu começo, como jovem comediante, em Quero ser Grande e Splash - Uma Sereia em Minha Vida. Com o diretor do segundo, Ron Howard - na época, 1984, jovem como ele -, voltou a trabalhar várias vezes.

Sem saber, diz para o repórter o mesmo que Harrison Ford em entrevista ao Estado. "Ninguém constrói uma carreira sozinho e, nesse negócio, principalmente, é preciso muita sorte e também muita ajuda." O sucesso lhe deu cacife em Hollywood e ele é daqueles atores que têm poder de veto sobre diretores. O projeto de Capitão Phillips lhe foi oferecido antes que ao diretor Paul Greengrass. Ele já estava, como se diz, 'a bordo', mas quando o nome de Greengrass veio à tona, alegrou-se. "Há tempos queria trabalhar com ele. Paul possui uma visão que me agrada muito. Faz filmes responsáveis e até engajados, sobre questões relevantes, mas nunca aborrece o espectador com seus discursos de boas intenções. Paul sabe o que é cinema, e o pratica."

Tom Hanks conversa com o repórter em Londres. Capitão Phillips estreia sexta, dia 8, no Brasil. A história é real. O capitão Richard Phillips, do cargueiro norte-americano Maersk Alabama, foi sequestrado por piratas na costa da Somália e permaneceu como refém por cinco dias, com toda a tripulação, em 2009. O caso - e o resgate pela Marinha, os Seals, em 2009 - tiveram ampla cobertura de mídia e a CNN praticamente seguiu toda a história ao vivo, em tempo real. Hanks lembra-se de ter visto o noticiário e até de ter comentado 'Que história incrível!', mas nunca lhe passou pela cabeça que quatro anos depois estaria num filme revivendo toda a odisseia.

"Já tínhamos esboços de roteiros, mas quando Paul (Greengrass) assumiu, a coisa toda deslanchou. Ele não quis fazer uma simples história de mocinhos e bandidos. Paul percebeu as implicações da história, viu nela o reflexo da realidade da globalização. E ele não quis demonizar os piratas. Há uma frase ótima no filme, quando pergunto ao líder dos piratas o que faz e ele responde. 'Sou pescador.' Retruco que pescadores não sequestram pessoas. 'Talvez na América', ele diz. Esse olhar para o outro, essa tentativa de entender o mundo em toda a sua complexidade são típicos de Paul."

O fato de o diretor ter sido documentarista foi fundamental para o desenvolvimento do seu estilo de cinema, e de ação. Greengrass gosta de se documentar e, mesmo trabalhando com convenções dramáticas de gêneros (suspense aqui, espionagem na série Bourne), não cai no clichê. E ele tem sacadas que Hanks define como de gênio. "Filmamos em ordem cronológica, exceto as cenas do começo, que foram feitas no final. Filmar no mar é difícil, mas como estávamos numa embarcação muito grande, e só nossa, não havia interferência. Paul evitou todo contato entre nós, da tripulação, e os intérpretes dos piratas. Você é capaz de não acreditar, mas víamos os barcos se aproximando com homens armados. Quando eles irromperam na cabine, o choque foi grande para todo o mundo. Aqueles caras raivosos, falando uma língua estranha. Depois, fomos nos aproximando e familiarizando, mas nunca soube o diálogo entre eles. Estou sabendo agora que li as legendas", ele brinca.

Anjos e demônios. Barkhad Abdi, que faz o líder do grupo, nasceu em Mogadíscio e hoje mora em Minneapolis, Minnesota. Capitão Phillips é seu primeiro filme, mas ele quer mesmo é ser diretor. Um dia chegou para Hanks e lhe disse: "Não acredito que estou num filme com Forrest Gump!". O cinema, Hanks acrescenta, é uma coisa maravilhosa. "Sei que tem muita gente que contesta isso, a dominação de Hollywood, mas de repente você descobre que é referência para outras pessoas. Não é só divertido ou prazeroso. É uma responsabilidade, também."

E responsabilidade é uma coisa que Hanks tem exercitado mais que nunca. A descoberta da diabetes mudou sua vida. Ao saber que o repórter também é diabético, ele quase para a entrevista para falar de medicamentos, exercícios, alimentação. O repórter brinca - 'Você virou ativista (activist)'; e ele responde - 'Sou practicist, isso sim'.

E Hanks comenta: "É uma doença insidiosa, que muitas vezes você nem sabe que é portador. Nos EUA, o número de diabéticos não cessa de aumentar. A diabetes adquirida é muito forte na América por conta de nossa alimentação. É puro colesterol, triglicérides. E, para soterrar tudo isso, montes de açúcar." Hoje, aprendeu a se cuidar. "Faço ginástica, minha alimentação é balanceada." Está mais magro, elegante. O repórter lembra os quilos a mais de outra entrevista, realizada em Roma, no lançamento de Anjos e Demônios. 'Não é?", ele faz graça.

Por falar em Anjos e Demônios, há uma terceira aventura de Robert Langdon no ar, desde que Dan Brown lançou Inferno. O filme vai ser feito? "Ron (Howard) tem a preferência e trabalha na adaptação, em meio a outros projetos. Quando ele disser que tem o roteiro, me jogo dentro, mas é coisa para 2015." Antes disso, vai aparecer como Walt Disney em Saving Mr. Banks.

Como é fazer personagens reais? Disney, Phillips? "Alguns fazem parte do imaginário das pessoas, outros não. É como Langdon. Até que eu lhe desse uma cara, cada leitor o imaginava do seu jeito." Muitos diretores tornaram-se amigos, mas 'Ron' é especial. "Talvez porque tenhamos começado praticamente juntos, ambos jovens, em Splash. Fomos acompanhando a trajetória um do outro, o sucesso um do outro."

O sucesso a qualquer preço não lhe interessa. "É preciso gostar do que se faz." E ele gosta. Mas também, cada vez mais, quer tempo para si, para a família. "Participo de algumas atividades sociais, mas gosto de recolhimento, de leitura. Minha fase de balada (Hanks está com 57 anos) já passou."

