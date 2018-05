Ficção com iluminação traseira

Ao mostrarmos a aquisição para Garry, meu pai, satisfeitíssimos conosco mesmos, ele nos perguntou como é que duas pessoas inteligentes, como eu e minha mulher, puderam comprar um trambolho desses? (Na verdade, o foco da crítica estava mais voltado para a minha pessoa). Era um desperdício de dinheiro, segundo ele. Levá-lo na mala para o Brasil, então, "do outro lado do mundo", colocava em questão nosso juízo. Se bobeássemos, custaria US$ 100 de excesso de bagagem. Era isso ou carregar quilos a mais na bolsa de mão. Coisa do século passado.

A essa altura, Luli saiu da sala com discrição e foi cuidar da mala no quarto, preocupada. Mas antes, para meu desespero, ela chegou a sugerir que devolvêssemos o Shakespeare, animando ainda mais o meu velho. Ele deu prosseguimento à discussão comigo, explicando que a obra de Shakespeare está disponível no seu leitor eletrônico de livros, o Kindle, com notas de rodapé, dicionários capazes de elucidar todas as palavras, todas!, informações suplementares e não sei mais o quê. Levantou o aparelho na mão direita para dar ênfase ao seu tamanho diminuto e à sua praticidade, como se fosse uma bíblia. Disse, ainda, que não só Shakespeare, mas as obras de Deus e o mundo estavam lá. Muitas delas de graça, outras baratinhas, em um montão de idiomas, uma gigantesca biblioteca, enfim, que não pesava mais de 700 gramas, se a memória não me falha.

Irritei-me um pouco. Havia resolvido o presente de aniversário da minha mulher tão bem... Voltei com argumentos baseados no livro como objeto de arte, colecionável, lindo, a impressão, a capa, Shakespeare. Não colou. Retrucou meu pai com a lembrança das 24 caixas de livros que eu deixara na sua garagem ao mudar para o Brasil, décadas atrás, 24!, e que ele doara, na calada da noite, à biblioteca da Universidade de da Califórnia em San Diego, como se fossem nenês largados em uma igreja. Mas onde seguem disponíveis, ponderei, a todos os alunos dispostos a mergulhar na rica sociologia marxista produzida durante os anos 60 e 70 no Brasil.

- Marxismo brasileiro da época da ditadura não tem no Kindle, completei.

- Ainda, finalizou meu pai, com um sorriso.

Lembrei-me dessa história em meio à leitura do meu primeiro livro eletrônico na semana passada: o romance best-seller Freedom, de Jonathan Franzen, lançado há pouco aqui, em papel, pela Companhia das Letras, com o título de Liberdade.

Não o li no Kindle. Foi no aplicativo para o iPad (Apple) do Kindle (Amazon), que vem a ser mais ou menos a mesma coisa - com iluminação traseira. Meu pai teria ficado orgulhoso. Se vivo estivesse, seria eu obrigado a compartilhar o romance com ele, aqui de São Paulo mesmo, em manobras informatizadas complexas, que nos levariam dias a decifrar, só para comprovar a viabilidade da operação.

Adorei o romance, diga-se. Foi a leitura mais deliciosa minha desde Pornopopeia, de Reinaldo Moraes (Objetiva). Você também vai gostar, desconfio. Baixei Freedom em função do seu personagem principal, Walter Berglund, que vem a ser um ambientalista, tal como o Michael Beard, de outro romance best-seller recente, Solar, de Ian McEwan.

Tenho uma tese de que o ambientalismo, como movimento, precisa da ficção, sobretudo dos romancistas. São eles que têm a capacidade de municiá-lo com humor, autocrítica, enredos e horizontes ainda não vislumbrados. A julgar por Freedom e Solar, talvez tenha eu razão. Mas cá entre nós? Prefiro lê-los no papel.