Ficção científica brasileira é tema de mesa-redonda

Para fechar o mês dedicado à ficção científica, a Livraria Cultura do Shopping Market Place promoverá no sábado, 29, a mesa redonda Os Novos Rumos da Ficção Científica Brasileira. Durante o mês de março, a livraria selecionou os melhores livros e filmes do gênero e, no evento de sábado, pretende discutir temas como o mercado editorial na ficção científica e os novos movimentos literários. A presidente do Clube de Leitores de Ficção Científica (CLFC), Ana Cristina Rodrigues, irá mediar o debate. A mesa contará ainda com o escritores Roberto Causo, Cristina Lasaitis, Fábio Fernandes, Richard Diegues, Clinton Davison, Gerson Lodi-Ribeiro e Carlos Orsi, editor do estadao.com.br, e autor dos livros Medo, Mistério e Morte, O Mal de Um Homem e Tempos de Fúria. Mesa-redonda 'Os novos rumos da Ficção Científica Brasileira'. 29/03, sábado, a partir das 18 horas, na Livraria Cultura do Shopping Market Place. Av. Dr. Chucri Zaidan, 902, São Paulo. Informações: tel. (11) 3474-4033.