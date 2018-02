Fiasco de Britney Spears aumenta audiência da MTV A aparição desastrosa de Britney Spears no Video Music Awards da MTV ajudou a inverter a queda de audiência do canal, segundo dados divulgados pela rede de TV na noite de terça-feira. Mais de 7 milhões de pessoas assistiram à transmissão de duas horas do VMA, realizado no domingo, pela primeira vez em Las Vegas nos 24 anos de existência do programa. Foi uma melhora acentuada em relação aos 5,8 milhões de espectadores do VMA 2006, realizado em Nova York. Mas ainda foi abaixo dos resultados de 2005 (8 milhões) e 2004 (10,3 milhões). Nesses dois anos, a cerimônia aconteceu em Miami. Britney Spears, a presença mais aguardada no palco na noite do VMA, foi recebida com gozação quando abriu a cerimônia, dublando seu novo single "Gimme More", aparentemente desanimada. A cantora de 25 anos, que se prepara para lançar seu primeiro álbum novo após quatro anos, em 13 de novembro, movimentou-se desajeitadamente pelo palco de calcinha e sutiã mal ajustados a seu corpo. "Ela roubou o show, quer você tenha gostado, quer não", disse Simon Cowell, jurado do "American Idol". Ele disse ao programa de fofocas na TV "Extra" que Britney Spears "recebeu mais atenção nas últimas 48 horas que qualquer artista no planeta." O cantor de hip-hop Kanye West, que voltou para casa de mãos vazias depois de receber cinco indicações, disse que Spears, sem querer, "deixou que a MTV a explorasse para melhorar sua audiência." Mesmo o magnata imobiliário Donald Trump se manifestou, descrevendo a atuação de Spears como "vergonhosa." A própria Britney Spears não se manifestou sobre a confusão toda. (Por Dean Goodman)