FHC concorre à Academia Brasileira de Letras nesta 5ªf O ex-presidente e sociólogo Fernando Henrique Cardoso concorre nesta quinta-feira, 27, à cadeira 36 da Academia Brasileira de Letras, vaga desde a morte de João de Scantimburgo, aos 97 anos, no dia 22 de março. A eleição será no Petit Trianon, no Rio de Janeiro. Ele foi o primeiro a se candidatar e é favorito entre 11 concorrentes.