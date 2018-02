Festivalma leva arte e a cultura do surfe ao Ibirapuera

Idealizado pelo empresário e surfista Romeu Andreatta, de 49 anos, criador da revista "Fluir" nos anos 80 e editor-chefe da "Alma Surf", o evento traz como tema "Surf é Religião" e explora a alma da vida na praia e a relação holística do homem com a terra. Há 26 anos no segmento, Andreatta começou uma proposta de expor o estilo de vida dos surfistas de forma mais completa e integral e assim nasceu, em 2003, a ideia de um festival que contemplasse todas as facetas da arte e da cultura do surfe, englobando cinema, fotografia, design, música e artes visuais. "Existe uma relação de alma com o surfe. São pessoas que querem viver de outra maneira. Procuramos expor essa relação do humano com a natureza, com mar e praia de um jeito mais nobre e precioso", diz o curador.

A 9ª edição do Festivalma será dividida em três partes, cada uma com diferentes ambientes dispostos no Pavilhão. O VIII Festivalma Internacional de Cinema, seção de destaque do evento, terá a exibição de documentários que enfatizam a relação do homem e o meio ambiente, com foco no engajamento dos surfistas, famosos pelo ativismo em prol da preservação dos oceanos e da vida marinha. Na programação, o impactante documentário "The Cove" (2009) denuncia uma caça sanguinária a golfinhos no Japão. O filme ganhou o Oscar na categoria e esta será sua primeira exibição no País. Já "Promised Land" (2011), de Todd Morehead, parte de um foco inusitado, a amizade entre dois surfistas, um judeu e um cristão, para discutir diferenças e preconceitos religiosos em Israel.

A IX Mostra Internacional Nixon da Arte e Cultura Surf traz exposições de artes plásticas e fotográficas do tema, com participação de artistas brasileiros. Considerado "mestre do zen surfismo", o americano Gerry Lopez, homenageado da edição, apresentará o movimento Surf Realization Fellowship (Sociedade da Realização pelo Surfe, em tradução livre) por meio de projeções.

Para mostrar que a surf music não se limita à pasmaceira praiana, o Festivalma Billabong de Música 2012, inserido no evento, apresenta artistas de estilos variados que, segundo Romeu Andreatta, vão mostrar ao público que o gênero não se limita a um tipo musical. Entre os convidados internacionais estão a banda canadense Current Swell e o vocalista do trio norueguês Bigbang, Oystein Greni. Do lado nacional, o rapper paulistano Projota quer provar que hip hop também vai bem com praia. Há espaço também, finalmente, para moda praia. A Semana da Praia reunirá marcas de beach wear que levarão ao evento as tendências em roupas, acessórios, pranchas e equipamentos. As informações são do Jornal da Tarde.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

FESTIVALMA 2012

Pavilhão da Bienal do Parque do Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral,

s/nº, portão 3). Tel. (011) 5576-7600. Quarta e quinta, às 14h. R$ 40 (quinta grátis).