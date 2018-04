Festival une Brasil e Argentina O Studio SP recebe hoje o Aerorock - Festival Internacional de Indie Rock Latino. O evento, em parceria com o Teatro Odisseia, do Rio, e com o Sitio Plasma, de Buenos Aires, pretende fazer um intercâmbio entre atrações musicais brasileiras e argentinas. Nesta edição, o festival terá o baterista e compositor de São Paulo Curumim e, representando a Argentina, a banda Morbo y Mambo. As apresentações devem ter início à meia-noite de terça-feira para quarta. Os ingressos custam R$ 25 e R$ 15, com nome na lista (studiosp@studiosp.org). O Studio SP fica na Rua Augusta, 591, Consolação. Mais informações pelo site www.studiosp.org ou pelo tel. 3129-7040.