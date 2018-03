Festival: tributo a Béla Tarr A edição deste ano do Festival do Rio, marcada para ocorrer entre 6 e 18 de outubro, vai apresentar cerca de 350 filmes de 60 países diferentes. Divididos entre 18 mostras, serão exibidas produções como A Pele Que Habito, de Pedro Almodóvar, Inquietos, de Gus Van Sant, George Harrison, de Martin Scorsese, Dark Horse, de Todd Solondz e Separação, de Asghar Farhadi. Neste ano, o festival prestará homenagens ao húngaro Béla Tarr, ao documentarista chileno Patrício Guzmán, que estará presente no evento para receber o Prêmio de Personalidade Latino-Americana, além de retrospectiva sobre os filmes de terror de Dario Argento.