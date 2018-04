Festival traz 1º filme nacional em 'altíssima definição' O longa "Enquanto a Noite Não Chega", do diretor gaúcho Beto Souza, é o primeiro filme nacional a ser finalizado em 4k, tecnologia de altíssima definição que resulta em imagens mais limpas e firmes. O longa será exibido hoje no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File), em São Paulo, e também terá exibições em universidade dos Estados Unidos e do Japão.