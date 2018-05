Festival terá Lee ''scratch'' Perry O Black na Cena Music Festival, marcado para ocorrer entre os dias 22 e 24 de julho, na Arena Anhembi, anunciou mais atrações para o sábado, dia 23 do mesmo mês. A noite, que já contaria com Public Enemy, Jorge Ben Jor, Criolo, Black Rio e Marcelo Yuka, terá também um tributo ao reggae. Ontem, a organização do evento divulgou os shows de Lee Scratch Perry com Mad Professor. Na mesma data também se apresentará o grupo Pato Banton. Nas outras noites, o festival ainda terá George Clinton (fundador do Parliament-Funkadelic), Tony Tornado, Racionais MCs, Thaíde e RZO. Ingressos, que custam R$ 100 (R$ 50, meia-entrada), pelo www.zetks.com.