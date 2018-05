Festival terá Beady Eye e Peter Bjorn and john em novembro O Planeta Terra Festival anunciou mais duas atrações para sua quinta edição, que ocorre no dia 5 de novembro, no Playcenter. Os organizadores do evento confirmaram ontem as apresentações das bandas Beady Eye - formada em 2009 por três ex-integrantes do Oasis, o vocalista Liam Gallagher, o guitarrista Gem Archer e o baixista Andy Bell, que passou a tocar guitarra - e Peter Bjorn and John, formada em 1999, em Estocolmo, na Suécia. Anteriormente, já havia sido anunciados os shows das bandas The Strokes, The Vaccines e Toro y Moi. A venda do primeiro lote de ingressos começa no dia 8 de junho pela Tickets for Fun, no telefone 4003-5588. A primeira leva das entradas custará R$ 200 (R$ 100, meia-entrada). Os lotes seguintes terão os valores de R$ 250 (R$ 125, meia) e R$ 300 (R$ 150, meia). Mais informações, como a lista completa dos pontos de venda, no site www.planetaterra.com.br. O evento tem censura de 18 anos. Os organizadores vão anunciar em breve mais nomes no lineup. Ano passado, o festival recebeu 20 mil pessoas e atrações como Smashing Pumpkins, Pavement, Phoenix, Mika, Of Montreal, Girl Talk 3rd band, Empire of the Sun, Hot Chip, Passion Pit e Mombojó.