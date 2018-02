Festival Sónar concorre com corrida de rua e chuva, mas tem início quente

SÃO PAULO - De música avançada catalão Sónar, o SónarClub, iniciou suas atividades no começo da noite deste sábado, 28, com a atração chilena Valesuchi, no único palco montado no Espaço das Américas, em São Paulo, entre às 21h e 22h.

O público, contudo, ainda não foi capaz de preencher o espaço da casa e ainda há ingressos à venda. Jogou contra a DJ chilena, ainda, a corrida Star Wars Run, realizada no Memorial da América Latina, localizado logo ao lado da casa de shows. O trânsito, por volta das 21h, era carregado em alguns pontos.

Outro fator que pode ter atrasado a chegada dos fãs de música eletrônica, e de atrações tais quais Hot Chip e The Chemical Brothers, é a chuva. Após um sábado, abafado, a água pode ter assustado aqueles que gostariam de chegar mais cedo ao festival.

Valesuchi, por sua vez, não se deixou intimidar pelo local vazio e, ali, quietinha sobre o palco, trouxe climas obscuros, sua marca registrada, para a pista pouco movimentada. Com o rosto coberto pelo cabelo cortado na altura do pescoço e a armação grossa do óculos, a chilena distribuiu climas soturnos enquanto a batida incessante mantinha o ritmo frequente.

O SónarClub tem outras seis atrações que irá agitar o Espaço das Américas até às 6h. Veja a lista com os horários dos shows:

21h00 - 21h50 - Valesuchi (CH)

22h00 - 22h50 - Evian Christ (UK)

23h00 - 00h00 - Brodinski (FR)

00h30 - 02h00 - The Chemical Brothers (UK)

02h10 - 03h00 - Zopelar (BR)

03h20 - 04h30 - Hot Chip (UK)

04h40 - 06h00 - Pional (ES)