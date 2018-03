Festival Sónar anuncia Nicolas Jaar e Sherwood & Pinch O Sónar divulgou a escalação do DJ e produtor Nicolas Jaar para a sua edição brasileira deste ano, nos dias 24 e 25 de maio. Conhecido por seu disco "Space Is Only Noise", uma mistura minimalista de house, jazz e hip-hop, o músico fará também um show com o seu projeto paralelo, Darkside, que trilha por funk, disco, rock e música eletrônica. O festival já confirmou a participação de Pet Shop Boys, The Roots e Jamie Lidell, entre outros grupos, e anunciou também a dupla Sherwood & Pinch, que une duas gerações do dub: a de Adrian Sherwood, que integrou pós-punk ao gênero, nos anos 1980, e a de Pinch, um dos expoentes do dubstep londrino. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.