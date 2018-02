Festival Sesc resgata trabalho de artistas do circo

"A linha curatorial que usamos é a da dramaturgia para circo", explica uma das curadoras do festival, Carolina Garcez. Segundo ela, espetáculos com dramaturgia própria usam a arte circense para contar uma história, justificando a sequência de números encenados.

A escolha de lançar o festival em 2013 é especial por três efemérides. São 40 anos sem Piolin, palhaço mineiro radicado em São Paulo que criou o célebre Circo Piolin no Largo do Paissandu; comemora-se o centenário do curitibano Circo Nerino, que, fundado em 1913, viajou o país por 51 anos; e o 90º aniversário de seu palhaço Picolino, interpretado por Roger Avanzi, filho do fundador.

Para o festival, foram convidadas 24 trupes, sendo seis delas estrangeiras e inéditas em São Paulo. É o caso das canadenses L?Arsenal e Les Parfaits Inconnus e da francesa Barolosolo. "O Canadá e a França são bastante representativos na dramaturgia circense. A presença desses grupos é interessante para fomentar a discussão do circo", diz Carolina. Além desses, a programação inclui um grupo espanhol, um australiano e um solo com o ítalo-dinamarquês Paolo Nani.

Entre os nacionais, companhias de SP, RJ e DF. A paulista Acrobático Fratelli coloca quatro atletas de nado sincronizado na piscina do Sesc Santana para encenar Vitória Régia, espetáculo que conta uma lenda indígena brasileira.

Ponto alto da programação é a releitura do Circo Piolin, com números de repertório original. Na ocasião, Xuxu, seu último parceiro de cena, faz esquetes de humor. O ator Pascoal da Conceição também participa interpretando Mário de Andrade, amigo de Piolin que se inspirou no artista para as ações do Movimento Modernista.

1º FESTIVAL INTERNACIONAL SESC DE CIRCO - De 2 a 12/5. Abertura nesta quinta (2), 20h30, no Sesc Belenzinho. Programação: sescsp.org.br

