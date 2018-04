Festival Serrinha leva artes visuais para fazenda de Bragança

No início do ano, quando o artista plástico Fábio Delduque começou a organizar a oitava edição de seu bem-sucedido Festival de Artes Serrinha, a tal crise financeira global estava deixando todo mundo em pânico. Vai daí que, sem patrocínio de peso, o evento que começa no sábado, 11, na fazenda de sua família em Bragança Paulista (a 90 km da Capital), terá versão reduzida. "Este ano foi mais difícil obter recursos e só conseguimos confirmar o festival em cima da hora", diz Delduque. "Mas buscamos soluções criativas."

Como novidade, há o Projeto Residência, ideia que ele cultiva há anos. "Isso é uma prática bastante comum no exterior, mas ainda muito tímida no Brasil. Vamos ceder espaços, ateliês para os artistas produzirem projetos pessoais durante uma semana. Pode ser pintura, instalação, performance, vídeo, qualquer coisa que faça sentido dentro do universo da arte contemporânea".

Ele e Bené Fonteles serão supervisores do projeto e os trabalhos serão expostos em diversos pontos da fazenda para visitação pública gratuita durante o festival. Paralelamente, haverá palestras de críticos e artistas de várias áreas - Angélica de Morais (dia 14), Daniela Busso (17), Agnaldo Farias (18), Ivam Cabral, do grupo teatral Satyros (21), Frank Mora (22) e Patrícia Palumbo, da Rádio Eldorado (24) - "para dar subsídio para as exposições e para as discussões". A oficina de fotografia de Iatã Canabrava (nos dias 25 e 26) vai ser sobre registros de imagem da própria fazenda.

Essa residência de produção artística é mais ligada às artes visuais, que é a característica mais marcante do festival. Mas a música também tem tido presença forte ao longo desses anos todos, não só pelos shows como pela ligação com as artes plásticas. Além das instalações de Fonteles e Luiz Hermano, criadas em outras edições do festival e que se tornaram atrações fixas da fazenda, este ano outras serão concluídas e integradas à paisagem.

"Lucia Koch trabalha muito com cores e luz. Ela criou uma tenda toda forrada com um tipo de filtro que faz com que a luz do sol se torne uma espécie de luz negra", conta Delduque. Dudu Tsuda, músico da banda Trash Pour 4, vai fazer uma instalação sonora na ponte sobre um riacho, que liga o ateliê à casa principal da fazenda, e em parte da floresta, criando uma sinfonia eletrônica.

O Galpão Busca Vida vai ter shows das bandas Garotas Suecas e Druques (de Bragança), além do DJ Thunderbird no dia 18. No outro fim de semana é a vez do punk rock das bandas Leptospirose e The Biggs (também de Bragança), com Underground na sexta, 24, e Mariana Aydar no último sábado, 25.

Este ano, além dos habituais shows no Galpão, a cantora baiana Marcia Castro, uma das grandes revelações da década, vai fazer show no galpão-ateliê da própria fazenda. Antes só rolavam apresentações informais ali. Desta vez o show será aberto ao público. E de graça.

Morando em São Paulo desde o ano passado, Marcia conquistou bons amigos rapidamente no meio artístico. Um deles é Delduque, que diz que vai produzir o material visual do segundo CD da cantora.

Esse é mais um exemplo do espírito de colaboração que envolve o festival e agrega cada vez mais artistas. A poetisa Alice Ruiz, que volta com sua oficina de haicai, é uma que foi mordida pelo "bicho da fazenda". Patrícia Palumbo também é "reincidente". Bené Fontele já é parceiro de longa data.

Delduque pretende que haja uma integração entre as artes, mais do que nos anos anteriores. "A ideia é que, conduzido pelo trabalho do Teatro da Vertigem, a gente vai ter a oficina de moda da Elisa Stecca e a de moda de Hugo França, que vão trabalhar ao mesmo tempo e possivelmente criando coisas em conjunto." Alice Ruiz entregou parte de seu trabalho poético a eles e esse material serviu de inspiração para tudo o que vai se criar nessa semana de Construção de Uma Obra, tema desta edição do festival.

Mais informações sobre a programação, como chegar e se inscrever para as oficinas podem ser obtidas no site do festival.