Festival se une a Avignon e Edimburgo

Com curadoria de Sergio Saboya, Celso Curi e Dane de Jade, a mostra é promovida pelo CCBB, ainda que suas apresentações ocorram no Teatro Sérgio Cardoso. O projeto busca promover o intercâmbio entre artistas brasileiros e estrangeiros. Além das apresentações, que ocorrem no Rio, em São Paulo e Lorena, outra intenção do projeto é facilitar a circulação de criações nacionais nos festivais no exterior. Ao fim do Cena Brasil Contemporânea, seis produções nacionais (quatro do Rio e duas de São Paulo) serão selecionadas para apresentações nos festivais de Avignon e Edimburgo. As peças passarão a integrar uma mostra brasileira prevista para 2013. / M.E.M.