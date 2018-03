Festival saudita de cinema busca liberdade sob conservadorismo A Arábia Saudita, um país tão conservador que nem cinemas tem, abriu nesta semana seu segundo festival de filmes, com passos tímidos, mas significativos para superar as objeções religiosas e seguir o exemplo de outros países da região, onde o público lota as salas de exibição. "Isso é algo que preenche o tempo livre dos jovens. Não há uma só garota da minha geração que eu conheça que não queria que haja cinemas aqui", disse Dima Akhwan, que estuda nos EUA e vê no festival "um pequeno passo à frente, não importa quão pequeno seja esse passo". A Arábia Saudita tinha alguns cinemas na década de 1970, mas seu poderoso clero conseguiu eliminar o setor, refletindo a crescente influência dos religiosos sobre a vida árabe. Nos últimos anos, porém, dezenas de jovens sauditas começaram a fazer filmes, tentando acompanhar o que ocorre nos Emirados Árabes, em Bahrein e no Kuweit, onde há produção local de filmes, são promovidos festivais e os cinemas lotam. Sendo a cidade mais liberal do reino, Jidá tenta empurrar as fronteiras com o festival de cinema desta semana -- nome, aliás, substituído pelo eufemismo "Festival de Arte Visual". "Esperamos que isto seja o começo de comunicações criativas e de entretenimento em harmonia com os valores e entendimentos da nossa sociedade", disse, cuidadoso, o prefeito Adel Fakieh na noite de quarta-feira, abrindo os quatro dias de festival. Pela primeira vez há uma competição de filmes sauditas, com 19 títulos. O festival reúne também produções de Kuweit, Bahrein, Emirados Árabes, Rússia e Japão. Muitos dos filmes são amadores, mas fica claro o desejo de explorar um meio que durante tanto tempo foi inalcançável. O diretor Mamdouh Salem disse que "um processo de produção já começou, então não há dúvida de que com esses filmes haverá salas de exibição em breve". Seu documentário "Laylat Badr" ("Noite de Lua Cheia"), sobre o folclore e culinária da região de Hejaz, onde fica Jidá, foi ovacionado na noite de estréia na Câmara de Comércio local, onde ocorre o festival. Mais ousado, "Tiflat Al Samaa" ("Filhos do Céu") fala da violência doméstica, mostrando uma criança que tenta lidar com um pai alcoólatra, cuja vida saiu dos trilhos após a morte da esposa. O diretor Ali Al Ameer disse ter percebido que algumas questões da sociedade saudita são mais discutidas no exterior que no país. "Percebi após alguma pesquisa que este é um fenômeno, mas a questão é por que não há discussão na mídia? Somos como qualquer outra sociedade, árabe ou não. Se temos problemas, precisamos discuti-los realisticamente."