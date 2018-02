Festival reúne peças teatrais nacionais e do exterior

A iniciativa de criar o evento veio do produtor cultural carioca Sergio Saboya, que, com uma experiência de cerca de 17 anos na área teatral, quis dar atenção às reclamações da classe de que, nos festivais, não se havia uma troca artística entre os grupos participantes. A proposta, então, explica Saboya, é, além de realizar as apresentações para o público, proporcionar uma residência artística para que as companhias compartilhem experiências por meio de palestras e workshops.

Essas atividades também são abertas a todos os interessados, de graça, e, no caso do workshop, é preciso se inscrever antecipadamente no site do evento (www.cenabrasilinternacional.com.br).

Outro ponto importante para o idealizador do Cena Brasil Internacional é possibilitar que grupos brasileiros de teatro viagem para outros países para mostrar seus espetáculos. "Fechamos um convênio com os festivais de Avignon (França) e Edimburgo (Escócia), que são as duas maiores feiras de teatro do mundo, para fazer uma mostra brasileira no ano de 2013 com seis grupos que vão sair desta residência para representar o País", diz Saboya.

Com um formato reduzido em relação à versão carioca, São Paulo recebe nove espetáculos, de oito companhias. A curadoria nacional e internacional foi feita pelo crítico de teatro, diretor e ator Celso Curi e pela produtora Dane de Jade.

A abertura, hoje, às 20h, é com "Isso te Interessa?", peça sobre relações familiares da paranaense Companhia Brasileira de Teatro. Na sexta-feira, o grupo escocês National Theatre of Scotland, que utiliza locais não convencionais para apresentar seus espetáculos, ocupa o foyer do teatro, a partir das 21h30, para mostrar "The Strange Undoing of Prudencia Hart".

O grupo paulistano Parlapatões também está na programação com "Nóis Otário(s)", uma comédia anárquica sobre a corrupção. Os belgas do Point Zero trazem os espetáculos "L?Ecole des Ventriloques" e "Trois Vieilles", em que manipulam bonecos no palco. O festival conta com o patrocínio do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), onde são vendidos os ingressos (além do próprio teatro e no site www.ingressorapido.com.br). As informações são do Jornal da Tarde.

CENA BRASIL INTERNACIONAL

Teatro Sérgio Cardoso (Rua Rui Barbosa, 153, Bela Vista). Tel. (011) 3373-7220. De quarta a 24/6. Ingressos: de R$ 3 (meia) a R$ 6.