FESTIVAL REÚNE MÉXICO E BRASIL Peças do México e do Brasil abrem o fim de semana do 6.º Festival Ibero-Americano de Teatro de São Paulo, em cartaz até domingo, no Memorial da América Latina. A companhia México apresenta o espetáculo La Virgen Loca, dirigido por Enrique Piñeda. A troupe brasileira LumeTeatro mostra Shi-zen, 7 Cuias, peça muda, influenciadas por técnicas do teatro japonês butô. Shi-zen tem direção e coreografia de Tadashi Endo e será mostrado hoje, às 21 horas. De hoje a domingo. Grátis. No Memorial da América Latina. Auditório Simón Bolívar. Portão 13. Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, telefone (11) 3823-4600.