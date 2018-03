Festival reúne filmes sobre culturas árabes e islâmicas

O evento tem curadoria da professora de História Árabe da USP, Arlene Clemesha, e da jornalista com pós-doutorado em história pela USP, Marcia Camargos. O objetivo do festival, segundo as organizadoras, é promover o intercâmbio entre essas culturas, que são apresentadas pela mídia de maneira muito simplória.

O destaque da programação são os cinco filmes iranianos, quatro curtas e um longa-metragem, que discutem a situação das mulheres naquele país. Temas relacionados ao universo feminino, como a busca por dignidade, estudo, independência financeira e até pelo direito de cantar em um palco permeiam as produções. Dentre os títulos, um dos destaques é "Segunda Voz" (40 min), dirigido por Mojtaba Mirtahmas, que trata sobre cantoras do Irã. O título será exibido no sábado, às 18h.

O filme que abre o festival, no entanto, é o chinês "Na Corda Bamba", às 18h. Do cineasta Pter Lom, o título conta a história da minoria de muçulmanos uighurs, que são submetidos a uma política de assimilação cultural na região de Xinjiang.

Também merece atenção "O artesão", do Iêmen, sobre um fabricante de bombas, que também será exibido nesta quinta, às 20h. Na sexta, às 18h, vale a pena conferir "A Noiva Afegã", do Afeganistão, que narra a história de um homem que vai preso e, quando é libertado, descobre que a mulher que era sua noiva vai se casar com outro homem. No sábado, às 22h, o sírio "Inundação no País do Baath" traça a trajetória de um homem que apoiou a revolução síria em 1970 e, 35 anos depois, retrata os efeitos do partido Baath no país.

Os debates acontecerão no sábado e no domingo. O primeiro será A Sociedade Iraniana Pelas Lentes do Cinema, no sábado, às 16h, e terá como convidados Marcia Camargos e Luiz Gustavo Soares (mestrando em literatura na USP, com projeto sobre Oriente Médio. No domingo, o tema será A Irmandade Muçulmana e o Oriente Médio Hoje, também às 16h, com a participação de Arlene Clemesha e a jornalista Isabelle Somma, doutorando em História Social pela USP. As informações são do Jornal da Tarde.

Festival de Cinema das Culturas Árabes e Islâmicas - Associação Cecília (Rua Vitorino Carmilo, 449. Santa Cecília). Tel. (011) 3667-0262. Grátis. De quinta até segunda. Abertura quinta, às 18h, com exibição do filme "Na Corda Bamba".