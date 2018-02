Festival reúne cantores brasileiros e latinos em SP

Em dois palcos, ícones da nova geração da MPB dividem a cena com hermanos ilustres em encontros que unem samba, jazz, rock, rap, reggaeton e até pop. De um lado, Maria Gadú faz melodia com o argentino Pedro Aznar. De outro, Ana Cañas e Nando Reis recebem o ídolo portenho Fito Paez. Consagrado mundialmente, o músico cubano Pablo Milanés se apresenta com a cantora Maria Rita. Já Ana Carolina mede vocais com a italiana Chiara Civello.

O festival apresenta também ícones pop, como o rapper Pitbull - nascido em Miami, é certo, mas filho de cubanos -, dono dos hits dançantes "You Know You Want Me" e "Hotel Room Service", além dos porto-riquenhos do Calle 13, que se encontram com a percussão marcada do Monobloco. Até Boyband tem vez no Sonidos. Maior surpresa do pop rock espanhol, os rapazes do El Canto Del Loco sobem ao palco com o Capital Inicial.

Quem abraçou a iniciativa foi a Day 1 Entertainment, braço da Sony Music Brasil que promove eventos. "O Brasil ainda é uma ilha isolada do resto do continente quando se fala em música latina. É uma frustração constante dos artistas. Este é o primeiro passo para formar uma plataforma de mercado", diz Alexandre Schiavo, presidente da Sony e idealizador do festival. "Nas rádios, 80% do que toca é em inglês. Só 1% é música latina. A meta é estabelecer o festival no calendário e, depois, levá-lo a outros países". As informações são do Jornal da Tarde.

Telefônica Sonidos - Festival Mundo Latino. De hoje e sábado. Jockey Club de São Paulo (Av. Lineu de Paula Machado, 1.263). Tel. (011) 4003-1212. Ingr.: R$ 80 a R$ 180. www.ingressorapido.com.br