Festival privilegia o instrumental no Rio

Em sua quarta edição, novamente privilegiando medalhões do instrumental brasileiro, o festival traz em seu line up nomes que dispensam apresentações. Na primeira noite, o evento - com ingressos quase esgotados - contará com um concerto desconcertante e que terá praticamente o único momento do festival com canto e versos.

Na ocasião, o craque dos sopros Mauro Senise e o gigante do piano Gilson Peranzzetta convidam Edu Lobo, lembrando o disco que ambos fizeram em homenagem a ele, em 2006. No repertório, temas antológicos do álbum, como Pra Dizer Adeus (verdadeira carta de despedida da vida de Torquato Neto), Vento Bravo (com Paulo César Pinheiro), Choro Bandido, Beatriz e A História de Lily Braun (com Chico Buarque), Ponteio (com Capinan), Canto Triste e Canção do Amanhecer (com Vinicius de Moraes), No Cordão da Saideira e a joia instrumental Casa Forte (ambas só de Edu). "Edu é lenda. A música instrumental não tem exposição, mas tem perenidade, o que nos permite fazer um show de um disco que já tenha sido lançado há algum tempo", diz o curador Bernardo Vilhena.

Seguindo firme na linha de apresentar um evento que reúna a nata do instrumental, o festival - que nas edições passadas contou com nomes como Paulo Moura, João Donato, Marcos Valle, Dom Salvador, Hermeto Pascoal, Osmar Milito, Banda Mantiqueira, César Camargo Mariano e Chico Pinheiro - terá amanhã uma noite reservada ao baile. Relembrando os anos 1960 e 1970 e a expressão do meio musical que diz que determinado músico "tem baile", para se referir ao instrumentista que tem suingue, tempero e pegada, o salão do Copa receberá o Clube do Balanço, única atração de São Paulo neste ano no evento.

Logo depois será a vez da execução de bolachas nas pick ups com o bem-sucedido Vinil É Arte, seguido da grande atração da noite, o tecladista e respeitado arranjador Lincoln Olivetti (que trabalhou com Tim Maia, Jorge Ben, Rita Lee, Gil, Caetano, Gal e Roberto Carlos) tocando temas de seu único e raro disco, Robson Jorge e Lincoln Olivetti, além de homenagear seu xará, o lendário instrumentista Ed Lincoln.

A última noite terá um encerramento que promete ser histórico, com shows de outras duas sumidades em termos de composições instrumentais: Arthur Verocai e, logo depois, Airto Moreira, residente há anos nos Estados Unidos com sua mulher Flora Purim e que se apresentará com o grupo Eyedentity. "São shows que a gente raramente vê por aqui. O projeto é de música instrumental. E é uma pena que não haja a consciência de que, no Brasil, a música é o futebol das artes. O governo deveria ser mais agressivo aqui dentro se levasse em consideração tudo o que a nossa música faz pelo Brasil no exterior", diz Vilhena.