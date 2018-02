Festival Planeta Terra anuncia mais sete atrações

Desde o anúncio das cinco primeiras bandas, o Planeta Terra foi um rebuliço só nas redes sociais. Eram Strokes, voltando com um disco novo, Angles (desde 2006, com First Impressions of Earth, não lançavam material inédito); Beady Eye, a banda nova de Liam Gallagher, ex-Oasis; Vaccines, a nova sensação que balançou o rock inglês, com a estreia "What Did You Expect from the Vaccines?"; os veteranos suecos Peter, Björn & John e o indie eletrônico do Toro Y Moi.

O primeiro baque veio antes mesmo de os ingressos começarem a ser vendidos, com a desistência da banda Vaccines, que preferiu sair em turnê com seus padrinhos do Arctic Monkeys, no começo de novembro - justamente quando o Planeta Terra será realizado, no Playcenter. Nada que afetasse as vendas de ingressos. As 20 mil entradas acabaram em surpreendentes 14 horas, no começo de julho. E, veja bem, eram só quatro bandas confirmadas.

A organização promete para breve os quatro últimos nomes. Atrações com um som mais eletrônico, para tentar tirar pouco da plateia do palco principal durante os shows de Strokes e Beady Eye. No ano passado, houve um afunilamento de público nas passagens entre o palco principal e o indie. Segundo a organização, esse problema será resolvido com a criação de uma área de escape maior, facilitando o trânsito entre os dois palcos e a área de convivência com a praça de alimentação.

Ano passado, o Planeta Terra trouxe, como principais atrações, o Smashing Pumpkins, Pavement, Phoenix e Mika, além de bandas que recentemente começaram a chamar atenção no cenário internacional: Passion Pit, Yeasayer e Empire of the Sun. As edições anteriores também trouxeram Iggy & The Stooges, Sonic Youth, Primal Scream, em 2009; no ano anterior, Kaiser Chiefs, Offspring e Jesus and Mary Chain; e Lilly Allen e Kasabian, em 2007. E o evento também deve se tornar mais latino. É planejada uma edição em Lima, no Peru, ainda este ano ou no início de 2012. Algo como o que aconteceu com o Lollapalooza, festival criado em Chicago, que foi realizado este ano no Chile, e chegará ao Brasil em 2012. As informações são do Jornal da Tarde.