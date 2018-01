Festival oferece Us$ 5 milhões para retorno dos Smiths O cantor inglês Morrissey revelou que recebeu uma oferta de US$ 5 milhões do festival de rock americano Coachella para reviver sua finada banda The Smiths. O mesmo festival que terá a primeira participação da cantora Madonna em festivais desde o início de sua carreira. Morrissey contou sobre a oferta durante uma entrevista coletiva do festival South by South West, ontem. Foi uma entrevista polêmica. Ele atacou o reality show Pop Idol, chamando os participantes de"imbecis", e reclamou que a banda-sensação inglesa do momento, os Artict Monkeys, não provaram nada ainda. "Está acontecendo muito rápido para eles. Eles não tiveram de provar nada e não tiveram de trabalhar duro. É um tanto antinatural", disse, acrescentando que, apesar de terem vendido 700 mil discos, os rapazes do Arctic Monkeys nunca tiveram de ir para a estrada e ralar em uma van de turnês durante 15 anos para vingar. Ele também falou sobre o fato de ter incluído 4 canções dos Smiths no seu show. "Eu não toquei canções dos Smiths por um longo tempo. Mas me dei conta que aquelas canções não pertenciam a ninguém mais - ninguém as cantaria com tanto sentimento como eu e ninguém vai lhes dar tanto significado quanto eu".