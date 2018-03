Festival no Rio reverencia Edu Lobo

Na apresentação, que teve início com 45 minutos de atraso, no Salão Nobre, o craque dos sopros e o pianista tocaram temas de Casa Forte - Mauro Senise Interpreta Edu Lobo (2006), provando todo o entrosamento do duo, que comemora 20 anos.

Logo de cara, Senise mostrou o porquê de ser considerado um dos melhores saxofonistas e flautistas do País, na interpretação da antológica e instrumental Casa Forte. Peranzzetta não deixou por menos, com um improviso que foi uma verdadeira aula de dinâmica e variações de andamentos ao piano.

Na sequência, eles receberam dois instrumentistas também muito requisitados: Zeca Assumpção, no contrabaixo, e Rafael Barata, na bateria, para tocarem No Cordão da Saideira e a clássica Pra Dizer Adeus (parceria com Torquato Neto).

No repertório, outros temas atemporais do compositor, como Ponteio e Canção do Amanhecer (parceria de um Edu ainda jovem com Vinicius de Moraes com acompanhamento de um quarteto de cordas no palco).

Houve espaço também para composições que nasceram instrumentais e depois acabaram ganhando letras de Paulo César Pinheiro para o disco Tantas Marés (2010), de Edu. Joias como Qualquer Caminho, inicialmente batizada de Valsa Carioca, e a também dolente e emotiva Tantas Marés, que antes de ganhar versos, chamava-se Arpoador.

Na segunda metade da apresentação, Senise chamou Edu ao palco, revelando que fizeram recentemente uma apresentação na Holanda, com uma big band local, que deve ser lançada no ano que vem em disco. Convidado para uma breve participação, o compositor interpretou temas seus atemporais, como Vento Bravo (parceria seminal com Paulo César Pinheiro), Choro Bandido e A História de Lily Braun (ambas assinadas com Chico Buarque). No bis, ele ainda fez vocalize em Zanzibar.

No pesar da balança, Edu só "falhou" em um aspecto. Quando lançou o álbum Tantas Marés, ele disse que jamais voltaria fazer shows em locais que abrigassem a plateia em mesas, por não tolerar o serviço de atendentes durante o concerto. Edu acabou cedendo ao Copa Fest, que tem uma curadoria musical impecável, mas peca com o zum-zum-zum no meio das apresentações, com o estralar de latinhas de refrigerante e cerveja quebrando o clima de uma música emotiva e com seus garçons, que serpenteiam entre as mesas com suas lanterninhas, esbarrando com os quadris de maneira desagradável na nuca dos presentes.