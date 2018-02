Festival no Canadá exibirá 45 filmes brasileiros A comédia "A Marvada Carne" (1985) abre nesta quinta-feira no Canadá a sexta edição do BRAFFTv, Festival de Cinema Brasileiro em Toronto, sob curadoria do pesquisador Hudson Moura. Ao todo, 36 obras nacionais produzidas nos últimos dois anos, como "Corações Sujos" (2011), "O Palhaço" (2011) e "2 Coelhos" (2012), participam da competição pelo troféu Golden Maple. O BRAFFTv premiará curtas, médias e longas-metragens nas categorias de melhor filme, atriz, ator, diretor e documentário, avaliados por jurados integrantes do meio audiovisual canadense, além de um júri popular para filmes de ficção. A mostra exibirá um total de 45 produções. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.