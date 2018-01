Festival Nacional na Globo exibe O Homem Que Copiava Lázaro Ramos, o grande ator brasileiro que faz o personagem Foguinho em Cobras & Lagartos, é a estrela O Homem Que Copiava, de Jorge Furtado, atração desta quarta-feira do Festival Nacional, na Globo. O filme é legal e o festival mais ainda, tendo registrado números expressivos nas três quartas-feiras anteriores. A Taça do Mundo É Nossa teve 35 pontos de audiência, com 54% de participação. Deus É Brasileiro foi melhor ainda - 39 pontos com 66%. Dom, na semana passada, registrou 34 pontos e teve 54%. A assessoria da Globo considera os números muito bons, mas esclareceu para o Estado que o objetivo da emissora não é elevar a audiência do horário e sim, reforçar a divulgação do cinema brasileiro. A atitude é válida e o festival ocorre há anos, mas a emissora privilegia os filmes que têm apoio ou são produzidos pela Globo Filmes. O horário é nobre, os números correspondem, mas é complicada qualquer tentativa de comparar os índices com os resultados obtidos em quartas-feiras anteriores. Na quarta, normalmente, a Globo exibe futebol, que registra altos índices de audiência e participação, dependendo do jogo e do campeonato.