Festival Musiques Métisses é confirmado em Salvador Foi confirmada uma edição 2012 do festival Musiques Métisses Brasil. O evento será realizado em Salvador, entre 23 e 28 de outubro, e promove interações de música africana, brasileira, francesa e caribenha. Trata-se da edição nacional da festa que acontece há 27 anos em Angoulême, na França. Na programação já estão confirmados o baixista senegalês Alune Wade, o baterista marroquino Mokhtar Samba e o camaronês Blick Bassy. "A ideia é continuar promovendo o intercâmbio cultural entre a África e os países da diáspora", explica Jeannine Cantarelli, diretora do Festival no Brasil. Os shows serão realizados no Teatro Castro Alves. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.