Festival Música Nova terá atrações em Santos e SP

Esta edição foi aberta com um concerto sinfônico na terça-feira, em Santos, e prevê 15 apresentações até o dia 29 - apenas outros três em Santos, cidade onde nasceu, e a maioria, 12, em São Paulo. Gilberto Mendes, do alto de seus 88 anos, assina a direção artística, comanda um colegiado de especialistas responsável pela programação, integrado por Lorenzo Mammì, Rodolfo Coelho de Souza e os maestros Luiz Gustavo Petri e Emiliano Patarra. E também lança o CD "Gilberto Mendes - Vários Compositores em Um Só - Do Modernismo ao Pós-Modernismo", pelo selo Sesc, em concertos no dia 28, em São Paulo, e 29, em Santos.

"Este ano, o festival comemora os 70 anos dos compositores Coriún Aharonián e Graciela Paraskevaidis, do Uruguai, marido e mulher, figuras emblemáticas da música latino-americana como idealizadores e dirigentes dos já históricos Cursos Latino-Americanos de Música Contemporânea, cursos irmãos de nosso festival, sobretudo no decorrer dos anos de chumbo das ditaduras sul-americanas", diz Gilberto Mendes. Ele se refere aos corajosos eventos musicais dos anos 60/70, núcleos de resistência às ditaduras nos dois países.

Também estarão presentes dois pioneiros das performances audiovisuais contemporâneas: os compositores norte-americanos Alvin Lucier (dias 20 e 21) e Russell Pinkston (domingo, dia 10). Um dos mais reputados compositores contemporâneos, o húngaro Gyorg Kurtag, terá uma obra importante e recente - "Fragmentos Kafka" - interpretada pelo violinista mexicano Cuauhtémoc Rivera e a soprano argentina Lia Ferenese (dia 15). E o violoncelista inglês Rohan de Saran, ex-integrante do Quarteto Arditti, tocará ao lado da pianista brasileira Beatriz Alessio (dias 19 e 21).

Mas as maiores atrações do festival, sem dúvida, são o chileno Ensemble Nuevo, com músicos latino-americanos regidos por Pablo Aranda (dia 14); Continuum, de NY (dia 27); e L?Istant Donné, da França (dia 22). Entre os destaques brasileiros estão incluídos o Ensemble Música Nova, regido pelo norte-americano Jack Fortner; e o compositor Lívio Tragtenberg com seu Do Povo ao Novo, no Parque do Ibirapuera (dia 10). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Festival Música Nova - Auditório Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº). Tel. (011) 5908-4299. R$ 10 a 20. Dom., 11 h. Sesc Vila Mariana (R. Pelotas, 141). Tel. (011) 5080-3000. 4ª, 21 h. R$ 10.