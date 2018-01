Festival Música em Trancoso prova que veio para ficar Uma incrível mistura de céu estrelado, lua cheia e repertório russo marcou sábado (23) o primeiro dia do Música em Trancoso (MeT), no sul da Bahia. Na segunda edição, o festival abriu sua primeira noite com um programa de mais de duas horas de duração, a cargo da Orquestra Juvenil da Bahia - Neojiba, sob comando do regente e pianista Ricardo Castro. Por mais de duas horas e com entrada franca, um público de 1.200 pessoas, entre moradores e turistas, pode viajar por um vistoso programa com obras de Tchaikovsky, Mussorgsky, Prokofiev, Rachmaninov, Koussevitsky. O MeT também celebrava uma outra conquista de sua curta existência: pela primeira vez suas apresentações, que se estenderão diariamente até o dia 2 de março, acontecem no espaço definitivo do festival. Ou seja, um complexo cultural parcialmente construído nos arredores de um campo de golfe, que já em 2014 terá dois auditórios em funcionamento - com 1.100 lugares cada espaço, um deles a céu aberto, outro fechado e com poço para orquestra, o que sinaliza a intenção do festival de ter óperas no futuro.