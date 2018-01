Festival mostra dança que deu origem ao striptease

Um festival internacional de dança burlesca apresentou ao público de Londres a forma precursora do striptease. A mistura de teatro com dança sensual, que teve o seu auge nas décadas de 40 e 50, inclui fantasias com plumas, paetês, corpetes e muito batom. Como parte do festival londrino, 30 dançarinas disputaram a coroa de revelação. Para muitas delas, a dança burlesca é apenas uma forma de diversão, mas para outras, uma profissão. "Eu amo a burlesca porque acho que é uma forma de expressionismo", disse uma competidora. Para a dançarina, a forma é erótica e não discrimina mulheres por causa de sua formação corpo, altura ou idade. Na dança burlesca, as dançarinas não chegam a tirar toda a roupa. Calcinhas rendadas com tapa-sexo e tapa-seios ficam até o final. Diferentemente do striptease, a graça, segundo os apreciadores, está justamente na promessa não-realizada da nudez, na provocação. A idade da maioria das dançarinas fica na casa dos 20 anos. Para participar do concurso, elas passam em média seis meses aprendendo as coreografias em casa e preparando as fantasias. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.