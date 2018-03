Festival mapeia produção artística contemporânea do Sul A produção artística contemporânea do Sul geopolítico do mundo e a obra do artista dinamarco-islandês Olafur Eliasson são os destaques do 17.° Festival Internacional de Arte Contemporânea SESC_Videobrasil, que começa hoje em três espaços culturais de São Paulo. Esta edição marca a transformação do Videobrasil, originalmente dedicado à produção em vídeo, no único festival de arte contemporânea nesse molde no Brasil.