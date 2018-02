Festival Lollapalooza será realizado no Brasil em 2012

O anúncio oficial por parte dos criadores do evento só será feito depois de agosto, quando será realizada, em Chicago, nos Estados Unidos, a edição comemorativa dos 20 anos desse histórico festival, que terá como atrações as bandas Coldplay, Muse, Ok Go, The Vaccines, Eminem, Beirut, Foo Fighters e Artic Monkeys.

Em abril deste ano, o festival também teve uma edição em Santiago, no Chile, com apresentações de bandas como The Killers, Kanye West, Thirty Seconds To Mars, Deftones e The Flaming Lips. A produtora brasileira informou que já tinha interesse em trazer o Lollapalooza para o País, antes de ter sido realizado no Chile.

Duas décadas - O Lollapalooza foi criado em julho de 1991, em Phoenix, no Arizona, pelo cantor Perry Farrel, vocalista da banda Jane?s Addiction. No início, o festival era realizado em diversos lugares dos Estados Unidos, até fincar raízes em Chicago, em 2005. Diferentemente de festivais semelhantes, o Lollapalooza se destacou por misturar, num mesmo evento, diferentes estilos de música, do rock alternativo ao rap, com shows de dança e também de humor.

Em novembro de 2009 o Jane?s Addiction se apresentou em São Paulo, dentro do festival Maquinária, dividindo palco com a banda Faith No More. Na ocasião, o vocalista Perry Farrel chegou a divulgar que estaria negociando datas para trazer o festival Lollapalooza para o Brasil. Ao que tudo indica, parece que no próximo ano, três anos depois, finalmente o festival chegará ao País. As informações são do Jornal da Tarde.