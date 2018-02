Festival Lollapalooza espera público de 180 mil

O festival já tem sua edição de 2014 confirmada pela organização. E se a previsão de público for confirmada, caminha para ser o único megafestival no País com edições anuais, considerando o cancelamento do Sónar e as incertezas sobre o Terra, que foi, na opinião de muitos, esmagado pela chegada do Lollapalooza.

Entre o público que estará presente no Jockey, 75% deve vir de fora de São Paulo. De acordo com a GEO, grande parte deste tem entre 18 e 23 anos, um público alvo mais jovem que o do Rock in Rio.