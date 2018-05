Festival leva filmes brasileiros para Nova York

Serão exibidos 14 longas e 14 curtas-metragens, obras de ficção e documentários inéditos em Nova York e que competem pelo Prêmio Lente de Cristal, concedido ao melhor filme pelo júri popular. Na seleção estão filmes como "A Suprema Felicidade", de Arnaldo Jabor, "Nosso Lar", de Wagner de Assis, "De Pernas Pro Ar", de Roberto Santucci, "Desenrola", de Rosane Svartman, e "Canções do Exílio: A Labareda que Lambeu Tudo", de Geneton Moraes Neto. No domingo, haverá a pré-estreia para convidados do curta-metragem "Posse da Presidenta Dilma Rousseff", dirigido por Ricardo Stuckert, fotógrafo oficial do governo Lula, e que documenta a posse da primeira mulher eleita presidente do Brasil.

No encerramento do evento, no domingo seguinte, dia 19, haverá uma grande festa aberta ao público no Central Park SummerStage. Além do anúncio da produção vencedora do Prêmio Lente de Cristal, a noite contará com um show da cantora Mart''nália e com a exibição do documentário "Elza", de Izabel Jaguaribe e Ernesto Baldan.

O 9.º Cine Fest Petrobras Brasil - NY é a primeira etapa internacional deste ano do Circuito Inffinito de Festivais e marca o início das comemorações dos 15 anos da produtora Inffinito, especializada em difundir a cultura brasileira no mundo todo. Ainda este ano, o circuito passará por Miami (agosto), Londres (setembro), Montevidéu (outubro), Buenos Aires (novembro), Petrópolis (novembro) e Roma (novembro), sendo finalizado em Barcelona (dezembro). Mais informações no site www.brazilianfilmfestival.com.